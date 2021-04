Chapecoense bate Próspera e se isola na liderança do Catarinense

Já garantida nas quartas de final, a Chapecoense venceu neste sábado (10) o Próspera por 3 a 1, pela nona rodada do Campeonato Catarinense. O confronto foi realizado na Arena Condá, na cidade de Chapecó. Com este resultado, o Verdão do Oeste disparou na liderança da competição, com 22 pontos conquistados. A vantagem é de sete pontos para o vice-líder Brusque, que joga hoje às 19h (horário de Brasília) contra o Hercílio Luz, na cidade Brusque. Já o time de Criciúma ficou na sétima colocação, tendo obtido 11 pontos na tabela de classificação.

Quem saiu na frente foram os visitantes. Aos 5 minutos, o atacante Gabriel Henrique puxou contra-ataque e bateu de fora da área. A bola desviou no zagueiro Derlan, da Chape, e surpreendeu o goleiro Keiller, que não conseguiu evitar o gol.

Os donos da cada reagiram e igualaram o marcador aos 13 minutos. Em mais uma tarde inspirada, após desvio de Anselmo Ramon, de cabeça, o artilheiro do Catarinense Perotti dominou e finalizou com precisão. Indefensável para o goleiro Roberto.

Em seguida, novamente, o atacante foi decisivo. Aos 23, ele marcou o gol da virada. Após cruzamento de Busanello, o atacante, de cabeça, colocou a bola no fundo da rede. E não parou por aí a atuação de Perotti. Aos 8 minutos do segundo tempo, o atacante fez o terceiro, mais uma vez de cabeça. Este foi o décimo gol do jogador da Chapecoense no Campeonato Estadual.

O Próspera quase diminuiu o marcador. Aos 26, após cruzamento, o zagueiro Derlan desviou e acabou acertando travessão, do próprio gol que defende. Na sequência, o zagueiro Matheus Ernandes cabeceou e mais uma vez acertou o travessão. Apesar de ter chegado perto, a Chape conseguiu segurar o placar e venceu por 3 a 1.

Na próxima rodada, o Verdão do Oeste vai visitar o Marcílio Dias no estádio Gigantão das Avenidas, no município de Itajaí. Já o Próspera vai receber o Figueirense no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Todos os jogos da décima rodada estão marcados para o próximo domingo (18) às 16h.

ACABOUUUUUUUUU! FLECHAAAAAAAAMOSSSSSSSSSSSSSSS!



Em mais uma tarde inspiradíssima do Verdão e com direito a hat-trick do artilheiro Perotti - que chegou a marca de 10 gols em oito jogos - a Chapecoense venceu o Próspera e segue mais líder do que nunca no Campeonato Catarinense! pic.twitter.com/IBlxhqAqwx — Chapecoense (@ChapecoenseReal) April 10, 2021

Juventus e Marcílio Dias empatam por 1 a 1

Juventus e Marcílio Dias empataram hoje por 1 a 1 no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul. Os gols saíram no segundo tempo. O atacante Nathan Cachorrão, do Marinheiro, marcou aos 10 minutos. Os donos da casa conseguiram deixar tudo igual nos acréscimos, aos 46, com o meio-campista Deivide.

Este resultado deixou o Juventus na quarta colocação, com 14 pontos, enquanto o Marcílio Dias se encontra logo abaixo, na quinta posição, com 13 pontos.

Na décima rodada, o Juventus vai encarar o Metropolitano no estádio Hermann Aichinger, em Ibirama.