Inter de Limeira surpreende Palmeiras, que se complica no Paulistão

Atual campeão, o Palmeiras está ameaçado de não se classificar às quartas de final do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (29), o Verdão foi superado pela Inter de Limeira por 1 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo, pela nona rodada da competição.

Fim de jogo!!!



O Leão vence o Palmeiras pelo placar de 1 a 0 com o gol de Bruno Xavier.



A próxima partida da Inter será no dia 03, contra o São Caetano, em casa. pic.twitter.com/IaGjKs3IFI — Inter de Limeira (de 🏡) (@interdelimeira) April 30, 2021

O Verdão soma 12 pontos e ocupa o terceiro lugar do Grupo C, seis pontos atrás do Novorizontino, segundo colocado. As duas equipes têm três jogos, e nove pontos, para disputar na primeira fase, mas o Tigre possui duas vitórias a mais (cinco a três). Os dois primeiros de cada chave avançam às quartas de final.

O Leão da Paulista também acumula 12 pontos, na segunda posição do Grupo A, o mesmo do Corinthians (que lidera com 21 pontos). A equipe de Limeira (SP) possui cinco pontos de vantagem para Santo André e Botafogo de Ribeirão Preto (SP), também restando três partidas pela frente.

Em meio a uma maratona, disputando a oitava partida em 18 dias, o Palmeiras foi a campo com um grupo alternativo. Dos titulares da goleada por 5 a 0 sobre o Independiente del Valle (Equador), na terça, pela Libertadores, apenas o goleiro Weverton saiu jogando. O zagueiro Gustavo Gómez, o volante Patrick de Paula, o meia Raphael Veiga e os atacantes Rony e Luiz Adriano ficaram no banco. O 3-5-2 foi mantido, com o volante Danilo Barbosa e os laterais Mayke e Matias Viña fazendo a trinca de zaga.

A etapa inicial foi equilibrada. A Inter assustou duas vezes, aos 13 e 17 minutos, mas as tentativas do atacante Roger e do lateral Rafael Santos, respectivamente, pararam em Weverton. Os anfitriões tiveram a primeira chance aos 16, em chute do volante Esteves, da entrada da área, que passou próximo à meta. Aos 33 minutos, o goleiro Jefferson Paulino evitou o que seria um bonito gol do meia Gustavo Scarpa, em arremate de fora da área.

Aos dois minutos do segundo tempo, o Leão teve a chance mais clara do jogo até aquele momento: uma cabeçada na trave de Roger. O técnico Abel Ferreira colocou titulares habituais do Verdão em campo. Com as entradas de Patrick de Paula, Raphael Veiga, Rony e Luiz Adriano, o time da casa até ameaçou uma blitz, mas só assustou em bolas aéreas. No fim, foi a Inter quem chegou ao gol. Aos 48 minutos, o meia Bruno Xavier foi lançado na entrada da área, driblou Esteves e garantiu a vitória alvinegra.

O Palmeiras volta a campo pelo Estadual neste domingo (2), às 20h (horário de Brasília), contra o Santo André, no estádio do Canindé, em São Paulo. Se perder, praticamente dá adeus às chances de seguir no Paulistão. Na segunda-feira (3), no mesmo horário, a Inter recebe o São Caetano no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. Os duelos valem pela décima rodada.

Mais Paulistão

Ainda nesta quinta-feira, o Mirassol colocou um pé nas quartas de final ao superar a Ponte Preta por 2 a 1 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O Leão da Alta Araraquarense subiu para 17 pontos e lidera o Grupo D. São oito pontos de vantagem para o Santos, terceiro colocado e primeiro clube fora da zona de classificação.

Já a Macaca permanece com dez pontos, na terceira posição do Grupo B, dois pontos atrás da Ferroviária, que aparece em segundo. O São Paulo, com 25 pontos, encabeça a chave. A situação da Ponte só não ficou mais delicada na briga por lugar nas quartas porque a Ferrinha empatou por 2 a 2 com o Santo André na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), em outro compromisso desta quinta.