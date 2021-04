Kayky, de 17 anos, será jogador do Manchester City a partir de 2022

Os torcedores do Fluminense terão até o fim do ano para assistir ao talentoso Kayky, de 17 anos, em solo brasileiro. Revelado pela base do Fluminense, o jogador passará a vestir a camisa do Manchester City, da Inglaterra, a partir de janeiro de 2022. Os clubes anunciaram nesta sexta-feira (23) a conclusão das negociações. O time inglês terá direito a 80% dos direitos federativos do atleta, e o Tricolor carioca permanecerá com 20% deles.

As tratativas começaram há quase dois meses, antes mesmo de Kayky começar a jogar como profissional no Campeonato Carioca. Estima-se que o clube inglês tenha adquirido os direitos econômicos do jogador por 10 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 63,6 milhões.

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.



Kayky se destacou na conquista do título brasileiro sub-17 na edição passada. O jovem atacante já atuou como titular do Tricolor em três jogos, o último deles na noite de ontem (22), no empate do Fluminense contra o River Plate em 1 a 1 no Maracanã. Pelo Carioca, o moleque de Xerém fez uma partida histórica, na vitória do Flu sobre o Nova Iguaçu, pela nona rodada da Taça Guanabara (primeiro turno). Foi dele o primeiro gol do jogo, aliás, um golaço: Kayky invadiu a área, se livrou de dois adversários, driblou outros dois, e ainda deslocou o goleiro antes de mandar para o fundo das redes.