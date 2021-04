Mineiro: Atlético garante melhor campanha da 1ª fase e Boa Esporte cai

O Atlético-MG assegurou neste domingo (18) a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro, com uma rodada de antecedência. O Galo derrotou o Boa Esporte por 2 a 1, de virada, no Mineirão, pela décima e penúltima rodada do Estadual. A derrota confirmou o rebaixamento da equipe de Varginha (MG) ao Módulo II (segunda divisão).

O Alvinegro foi aos 24 pontos e não pode mais ser alcançado pelo América, segundo colocado com 19 pontos. O Boa Esporte continua em nono e penúltimo lugar, com cinco pontos, sem ter mais como atingir o Patrocinense, décimo colocado com dez pontos e primeiro time fora da zona de rebaixamento.

👀 Olha aí os melhores momentos da vitória do #Galo sobre o Boa Esporte! ⚽️ Os gols alvinegros foram marcados por Vargas e Arana! #CAMxBOA 🏴🏳️ pic.twitter.com/FFuGhOTa2c — Atlético 😷 (@Atletico) April 18, 2021

O Boa iniciou o jogo dando esperanças ao torcedor. Aos 20 minutos, o meia Dieguinho acertou a trave. A bola rebateu nas costas do goleiro Everson e sobrou para o meia Tiago Silva abrir o placar. Aos 26 minutos, o atacante Eduardo Vargas balançou as redes de bicicleta, na pequena área, mas o lance foi invalidado pelo chileno estar impedido. Três minutos depois, após cruzamento do lateral Guilherme Arana pela esquerda, o zagueiro Junior Alonso desviou para dentro da área e Vargas deixou tudo igual.

Na etapa final, o Atlético martelou atrás da virada, mas pecou nas finalizações e em defesas do goleiro Carlos Miguel - uma delas belíssima, aos 40 minutos, em cabeçada potente do zagueiro Rever. Até que aos 44 minutos, o meia Nacho Fernández sofreu pênalti, que Guilherme Arana converteu, garantindo a vitória alvinegra e rebaixando o Boa.

Com esse “Gol de Saci” do nosso artilheiro Paulo Henrique fez o gol que sacramentou a vitória do Pouso Alegre 🔴⚫️#VamosVamosMeuPousão pic.twitter.com/T7zEp35PLO — Pouso Alegre FC (de 🏠) (@PAFC_1913) April 18, 2021

Mais cedo, o Pouso Alegre venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no Manduzão, em Pouso Alegre (MG). O gol da vitória saiu nos acréscimos do primeiro tempo. O meia Andrey lançou o atacante Paulo Henrique, que dividiu com o goleiro Fábio e, mesmo pulando em uma só perna, mandou a bola para as redes. O jogador sentiu uma lesão na coxa esquerda e foi ser substituído após o lance.

A vitória levou o Pouso Alegre aos 15 pontos, passou a ocupar a sexta posição, e segue vivo na briga pela classificação às semifinais. No domingo que vem (25), o Dragão tem um confronto direto pelo G4 contra o Tombense, quarto colocado, fora de casa, às 16h. No mesmo dia e horário, a Raposa enfrenta o Patrocinense no Mineirão. O time celeste ocupa a terceira posição, com 17 pontos, e ainda não está confirmado no mata-mata.