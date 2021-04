Palmeiras vence e fica perto do título da Recopa Sul-Americana

O Palmeiras começou muito bem a disputa do título da Recopa Sul-Americana, pois, jogando no estádio Norberto Tomaghello, na Argentina, derrotou o Defensa y Justicia por 2 a 1 na partida de ida.

SAÍMOS NA FRENTE!

Demos #UnPasoAdelante e vencemos o jogo de ida da @ConmebolRecopa! Agora partiu Brasília para as decisões que estão por vir 👊#AvantiPalestra #DYJxPAL #JuntosNaRecopa pic.twitter.com/WoSZLaMki9 — Palmeiras 👑🏆🏆🏆 (@Palmeiras) April 8, 2021

O jogo de volta da decisão, que envolve o campeão da Taça Libertadores (Palmeiras) e o vencedor da Copa Sul-Americana (Defensa y Justicia), será na próxima quarta-feira (14) no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Triunfo fora de casa

Jogando em casa, a equipe argentina tomou a iniciativa, e teve uma oportunidade muito clara logo aos 3 minutos, com Braian Romero. Mas o goleiro Weverton fez grande defesa. Com o passar do tempo o Palmeiras conseguiu igualar as ações, e teve a primeira oportunidade aos 12 minutos com Viña.

A equipe paulista continuou no ataque, e conseguiu abrir o placar aos 15 minutos, quando Willian lança Rony, que parte em velocidade e bate na saída do goleiro adversário. Com a desvantagem no marcador, o Defensa y Justicia partiu em busca do empate no primeiro tempo, mas a igualdade só veio na etapa final.

Logo aos 12 minutos, o atacante Braian Romero fica livre diante do goleiro Weverton após boa jogada coletiva do time argentino. E o artilheiro tem sangue frio para bater colocado para empatar.

Com a igualdade o técnico português Abel Ferreira promove algumas substituições no Palmeiras, entre elas a entrada de Gustavo Scarpa no lugar de Raphael Veiga. E é justamente o camisa 14 que desempata o confronto, em uma bela cobrança de falta aos 28 minutos.

Novamente em desvantagem, o time da Argentina volta ao ataque. Chega a ter um gol anulado aos 36 minutos com Walter Bou, mas a vitória final é mesmo do Palmeiras, por 2 a 1.

Supercopa do Brasil

Agora, as atenções do Alviverde se voltam para a final da Supercopa do Brasil, competição na qual enfrenta o Flamengo no próximo domingo (11), a partir das 11h (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.