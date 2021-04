Rugby: seleção feminina encerra torneio em Dubai em quarto lugar

A seleção brasileira feminina de rugby sevens concluiu em quarto lugar a participação na segunda edição do Emirates Invitational, torneio realizado em Dubai (Emirados Árabes Unidos) e preparatório para a Olimpíada de Tóquio (Japão). Nesta sexta-feira (9), as Yaras - como é conhecida a equipe nacional - perderam por 26 a 19 para os Estados Unidos, na disputa pela terceira posição. A França levou o título.

A competição reuniu seis equipes. Na quinta-feira (8), as brasileiras derrotaram o Japão (14 a 24) e foram superadas pelas norte-americanas (14 a 31) e pelas francesas (12 a 31). Nesta sexta-feira, as Yaras venceram o Quênia (15 a 12), mas não resistiram ao Canadá (60 a 0). A quarta posição na primeira fase levou o Brasil à disputa pelo terceiro lugar, contra os Estados Unidos.

As Yaras encerram a participação no #EmiratesInvitational7s na quarta colocação! Parabéns às nossas atletas que estão focadas nos @JogosOlimpicos



Contra as norte-americanas, as Yaras chegaram a ficar 19 pontos atrás no placar no segundo tempo. No fim, uma sequência com dois tries (quando o atleta cruza a linha final do campo com a bola e a coloca no chão, anotando cinco pontos) e uma conversão (chute entre as traves, que a equipe tem direito após o try, com valor de dois pontos) aproximou as brasileiras da igualdade, mas a reação acabou sendo tardia.

Na primeira edição do Emirates Invitational, disputada nos últimos dias 2 e 3, o Brasil também ficou em quarto lugar, mas em formato diferente (pontos corridos) - o Canadá foi campeão. Ao todo, as Yaras foram a campo 12 vezes em Dubai, com cinco vitórias e sete derrotas.