São Luiz é melhor, mas Grêmio busca empate pelo Campeonato Gaúcho

O Grêmio ficou no 2 a 2 com o São Luiz pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. O empate desta quarta-feira (31) saiu barato para o Tricolor, que poupou os titulares e até o técnico Renato Portaluppi, pensando no clássico com o Internacional. O goleiro Brenno, com defesas importantes, evitou a vitória da equipe do interior no estádio Vermelhão da Serra, em Passo Fundo (RS).

Fim de jogo: São Luiz 2x2 #Grêmio

Nesta noite, Léo Pereira e Léo Chú marcaram seus primeiros gols como profissionais do Tricolor, entretanto acabamos saindo com um empate de Passo Fundo. Nosso próximo compromisso é sábado, no #Grenal430.

💪🏽⚽️🇪🇪🏆🏆🏆 #SLUxGRE #Gauchão2021 pic.twitter.com/9Bzqmr5hbN — Grêmio FBPA (@Gremio) April 1, 2021

Com o empate, o Grêmio foi a 14 pontos, na vice-liderança do Gauchão, três pontos atrás do Inter e ficando à frente do Ypiranga (que também soma 14 pontos) pelo saldo de gols (dez a seis). O São Luiz está em quinto, com 12 pontos, mas pode ser ultrapassado na sequência da rodada por Juventude ou Aimoré, que se enfrentam na quinta-feira (1º), às 20h (horário de Brasília), no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS).

O próximo compromisso gremista é justamente o Gre-Nal, neste sábado (3), às 22h15, em Porto Alegre. O Rubro de Ijuí (RS), que levou a partida com o Tricolor para Passo Fundo após perder o mando de campo, enfrenta o São José no domingo (4), às 20h, no estádio Francisco Noveletto, também na capital gaúcha. Os duelos valem pela nona rodada do Gauchão.

Apesar de recheado de reservas e dirigido pelo auxiliar Alexandre Mendes, o Tricolor teve a iniciativa e quase abriu o placar aos três minutos, com Léo Pereira. O atacante foi lançado pelo volante Darlan, mas chutou em cima do goleiro Renan Rocha. Sete minutos depois, o camisa 38 recebeu novamente de Darlan e, desta vez, não desperdiçou. Aos 17, porém, a defesa gremista bateu cabeça, o atacante Hugo Almeida ajeitou e o meia Gustavo Xuxa deixou tudo igual para o São Luiz.

O Rubro, então, passou a controlar o jogo. Aos 30 minutos, o lateral Lucas Carvalho, dando muito trabalho à marcação tricolor, entrou na área pela direita e finalizou cruzado, forçando o goleiro Brenno a espalmar. Aos 35 e aos 38 o Grêmio tentou responder com chutes do atacante Elias e do volante Lucas Silva, ambos defendidos por Renan Rocha.

O São Luiz seguiu melhor na volta do intervalo. Logo aos dois minutos, Lucas Carvalho escapou da marcação na área e parou em Brenno. Aos 12, após batida de escanteio do meia Gabriel Araújo, o volante Leandro Leite quase fez um golaço de letra. No lance seguinte, nova bola alçada na área tricolor, e o volante Paulinho Santos, livre, virou para o Rubro.

Aos 23, Gustavo Xuxa foi lançado nas costas da defesa e quase fez o terceiro, mas o chute foi defendido por Brenno. Três minutos depois, o Grêmio conseguiu o empate com o atacante Léo Chu, após (mais um) lançamento preciso de Darlan. Mesmo assim, o São Luiz seguiu perigoso. Aos 35 minutos, Brenno fez grande defesa em cobrança de falta de Gabriel Araújo. Na sequência, a defesa tricolor parou (de novo) e o zagueiro Jadson, sem marcação, cabeceou ao lado do gol. O Rubro pressionou, mas o terceiro gol não saiu.