Wrestling: Laís Nunes leva medalha de ouro em torneio na Bulgária

A lutadora Laís Nunes (categoria até 62kg) conquistou neste sábado (10) a medalha de ouro no Torneio Kolov e Petrov, tradicional competição concorrida desde a década de 60, disputado na cidade de Plovidv, na Bulgária. Esta foi a primeira conquista da brasileira neste ano. Ela será a representante do país na categoria nos jogos Olímpicos de Tóquio e já teve a experiência de disputar a Olimpíada em 2016, no Rio de Janeiro.

A brasileira conquistou quatro vitórias até subir ao lugar mais alto do pódio. Na final, a goiana de Barro Alto desbancou a sueca Johana Mattsson, que conquistou medalha de bronze no Campeonato Mundial de 2019, por 4 a 3. Na luta anterior, neste sábado, Laís derrotou a colombiana Jackeline Rentería, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Pequim 2008 e Londres 2012, por 9 a 0.

O torneio começou na sexta-feira (9), com vitória da goiana no duelo com Alina Aleksandra, da Letônia, por 10 a 0. Na sequência, na segunda rodada, derrotou a venezuelana Nathaly Griman por 6 a 5. Esta foi a segunda medalha conquistada pela brasileira no torneio Kolov Petrov. Em 2013, a lutadora garantiu o bronze. O torneio foi disputado no sistema todas contra todas.

Kamila Barbosa e Giullia Penalber levam a prata

As brasileiras Kamila Barbosa (categoria até 50 kg) e Giullia Penalber (categoria até 57 kg) conquistaram a medalha de prata. Giullia e Kamila vão permanecer no país europeu, onde vão disputar a Seletiva Mundial que acontece entre os dias 6 e 9 de maio. A competição é classificatória para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Além de Laís Nunes, outros dois brasileiros já asseguraram o passaporte para a próxima Olimpíada: Aline Silva (categoria até 76 kg) e Eduard Soghomonyan, no estilo greco-romano (categoria até 130kg).