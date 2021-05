Assoeva segura pressão do Atlântico e vence a primeira na LNF 2021

Deu Assoeva no clássico do interior gaúcho contra o Atlântico pela Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste domingo (16), o clube de Venâncio Aires (RS) recebeu o rival de Erechim (RS) no Parque do Chimarrão e venceu por 2 a 1, conquistando a primeira vitória na edição 2021 da competição. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Os anfitriões subiram para quatro pontos e assumiram o terceiro lugar do Grupo B, enquanto os visitantes, que continuam sem vencer na atual temporada da LNF, ocupam a sétima e penúltima colocação da chave. Os cinco primeiros colocados do grupo avançam às oitavas de final.

O experiente Valdin, de 41 anos, ditou o ritmo do primeiro tempo e comandou a Assoeva, que foi para o intervalo com 2 a 0 no placar. O primeiro gol teve participação direta do ala. Logo aos dois minutos, ele escapou de dois marcadores pela esquerda, com direito a um drible entre as pernas do adversário, e rolou para o fixo Boni completar para as redes.

Aos 11, o ala Pedrinho aproveitou a saída de bola errada do Atlântico, tabelou na saída do goleiro e ampliou a vantagem.

Na etapa final, o clube de Erechim pressionou e descontou a cinco minutos do fim. O fixo Allan arrematou rasteiro, da intermediária, e o ala Rick completou para as redes livre na segunda trave.

Os visitantes adotaram a estratégia do goleiro linha e, com um homem a mais no ataque, sufocaram os anfitriões atrás do empate, mas esbarraram na trave e nas defesas do goleiro Andrey, que entrou no lugar de Kelvin, contundido durante a partida.

Os dois times voltam à quadra pela LNF no próximo domingo (23). A Assoeva joga novamente em casa, desta vez com o Cascavel, às 11h (horário de Brasília). Mais tarde, às 13h, o Atlântico recebe o Blumenau no Caldeirão do Galo.