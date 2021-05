Botafogo vence e deixa Minas Brasília no Z4 do Brasileiro Feminino

O Botafogo deixou a zona de rebaixamento da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e mandou para lá o Minas Brasília. Neste sábado (15), as Gloriosas superaram as brasilienses por 2 a 0 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na partida que abriu a oitava rodada da competição.

FIM DE JOGO! As Gloriosas venceram o Minas por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos. As autoras dos gols foram Juliana e Kélen. VALEU, GLORIOSAS! 🔥⭐️ pic.twitter.com/amKPouHuso — Botafogo Futebol Feminino (@BotafogoFem) May 15, 2021

As alvinegras chegaram a oito pontos, assumindo temporariamente o décimo lugar, mas podem retornar ao Z4 se Avaí/Kindermann, São José e Cruzeiro vencerem os respectivos jogos neste domingo (16). Já o Minas, com seis pontos, desceu para a 13ª posição, entrando na zona da degola, ultrapassado pelo próprio Botafogo.

Pouco ameaçado durante a partida, que foi acompanhada pela técnica da seleção feminina, Pia Sundhage, o time carioca teve a chance mais clara do primeiro tempo. Aos 39 minutos, a atacante Juliana tocou na saída da goleira Karen e a bola passou rente à trave direita. Aos 13 minutos, a zagueira Amanda chutou cruzado pela direita, Karen soltou a bola na pequena área e Amanda desta vez aproveitou, colocando as anfitriãs à frente. Três minutos depois, Brenda subiu na direita e cruzou rasteiro para a também atacante Kélen finalizar de primeira e garantir o segundo triunfo das alvinegras na temporada.

Teve visita especial na nossa casa hoje! A técnica da Seleção Brasileira Feminina, Pia Sundhage, e sua auxiliar, Bia Vaz, acompanharam a partida das #Gloriosas! 🔥🤩 pic.twitter.com/yTxuBYcbwu — Botafogo Futebol Feminino (@BotafogoFem) May 15, 2021

As Gloriosas abrem a nona rodada no próximo sábado (22), às 15h (horário de Brasília), contra o Avaí/Kindermann, no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC). No mesmo dia e horário, o Minas visita o Internacional no Sesc Campestre, em Porto Alegre.