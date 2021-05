Athletico-PR sai na frente do Paraná nas quartas do Paranaense

O Athletico-PR saiu na frente do Paraná no clássico pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. Nesta segunda-feira (24), o Furacão derrotou o Tricolor por 2 a 0 no primeiro jogo do confronto, realizado no estádio Durival Britto, na Vila Capanema, em Curitiba.

A equipe rubro-negra pode perder por um gol de diferença na partida de volta (cuja data ainda será marcada pela Federação Paranaense de Futebol), que mesmo assim vai à semifinal. Os paranistas têm que vencer por pelo menos três gols de saldo para seguirem adiante no Estadual. Se ganharem por dois gols e igualarem o placar agregado, levam a decisão para os pênaltis. Quem se classificar terá pela frente o FC Cascavel em uma das semifinais. O outro confronto reúne Operário e Londrina.

A partida de ida estava inicialmente marcada para segunda-feira passada (17), mas foi adiada por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a pedido do Athletico-PR, que alegou que a realização do jogo descumpriria o intervalo mínimo de 66 horas entre um duelo e outro. Os clubes já haviam atuado no sábado (15) de manhã, pela rodada final da primeira fase do Paranaense.

Depois de um primeiro tempo de poucas emoções, o Furacão saiu na frente aos nove minutos da etapa final com o atacante Matheus Babi, que desviou para as redes um chute cruzado do lateral Marcinho, na direita. Aos 22, o goleiro Bruno Grassi chutou a bola em cima de Léo Cittadini, na pequena área. A batida rebateu no meia e foi para o gol. O Paraná teve chance de empatar dez minutos depois, em pênalti sofrido pelo meia Juninho, mas o atacante Gustavinho cobrou por cima. O Tricolor pressionou no fim, sem êxito.

Enquanto o segundo duelo não é agendado, os clubes se voltam a outras competições. Nesta quinta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), o Athletico-PR enfrenta o Aucas (Equador) na Arena da Baixada, em Curitiba, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Furacão lidera o Grupo D, com 12 pontos, e se garante no mata-mata com um empate. O Paraná inicia a caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira (31), às 20h, contra o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).