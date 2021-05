Bahia é eliminado e Campeonato Baiano terá inédita final do interior

Pela primeira vez em 116 anos, o Campeonato Baiano terá uma decisão reunindo apenas clubes do interior do estado. Nesta quarta-feira (12), Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas se classificaram à final histórica ao eliminarem, respectivamente, Bahia e Juazeirense nas semifinais.

Com a equipe principal priorizando as Copas do Nordeste (onde foi campeão), do Brasil e Sul-Americana, o Bahia disputou o Estadual com o time de transição. O Tricolor buscava o primeiro tetracampeonato baiano do clube desde 1984, mas acabou frustrado pelo xará de Feira de Santana (BA), que atuou em casa e venceu por 3 a 0 na Arena Cajueiro. É a primeira vez desde 2011 que o Esquadrão de Aço fica fora da decisão regional. Na ocasião, curiosamente, o título foi conquistado justamente pelo Tremendão, superando o Vitória.

O Bahia tinha a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, no último domingo (9), no estádio de Pituaçu, em Salvador. O Bahia de Feira não se intimidou e devolveu o placar antes do intervalo, graças a um gol do meia Bruninho, aos oito minutos. Na etapa final, o volante Diones ampliou aos 38 minutos. Nos acréscimos, o meia Felipe Valdívia fechou o placar e assegurou a volta do Tremendão a uma final estadual dois anos após o vice-campeonato de 2019.

No outro confronto, o Atlético-BA foi derrotado por 1 a 0 pela Juazeirense no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), gol do meia Kesley. Como o primeiro jogo, no domingo passado, teve vitória do clube de Alagoinhas (BA) por 2 a 1 no estádio Antônio de Figueiredo Carneiro, o Carneirão, a decisão foi para os pênaltis. O goleiro Fábio defendeu três cobranças e assegurou o triunfo atleticano por 3 a 2. É a segunda vez seguida que o Carcará chega à decisão. No ano passado, a equipe perdeu o título para o Bahia, também nas penalidades.

As datas e horários dos jogos de ida e volta da final serão anunciados pela Federação Baiana de Futebol (FBF). O primeiro duelo será no Carneirão, enquanto o segundo está previsto para a Arena Cajueiro.