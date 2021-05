Brasil derrota EUA e segue 100% na Liga das Nações de vôlei masculino

A seleção masculina de vôlei segue com 100% de aproveitamento na Liga das Nações. Neste sábado (29), os brasileiros superaram os Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/23 e 25/19, pela segunda rodada da competição, disputada em Rimini (Itália).

