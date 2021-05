Brasileiro Feminino: Palmeiras bate Flamengo em noite de Bia Zaneratto

O Palmeiras segue à caça do Corinthians na briga pela liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Neste domingo (30), o Verdão derrotou o Flamengo por 3 a 1 em noite inspirada da atacante Bia Zaneratto, autora dos três gols alviverdes no Canindé, em São Paulo.

Na segunda posição, as Palestrinas foram a 27 pontos, um a menos que o Timão, permanecendo como única equipe invicta após 11 rodadas. As rubro-negras, com 11 pontos, ocupam o décimo lugar, a três pontos do Avaí/Kindermann, oitavo colocado e último clube na zona de classificação às oitavas de final, e três à frente do São José, primeira equipe no Z4, em 13º.

No Canindé, vencemos o Flamengo por 3 a 1 e chegamos aos 27 pontos no @BRFeminino! 👊 ➤ https://t.co/VqtpyNUtWp#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/qVBc87c6dq — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 31, 2021

A finalização da atacante Darlene, na área, rente à meta da goleira Jully, aos cinco minutos, foi o susto que acordou o Palmeiras. Daí em diante, só deu Verdão. Aos 15, a zagueira Thaís teve um gol anulado por impedimento. Aos 18, Kaká salvou, no ângulo, um arremate da lateral Katrine. Na sequência, porem, a goleira rubro-negra se afobou na saída do gol e derrubou Thaís na área. A penalidade foi convertida por Bia Zaneratto, que colocou as anfitriãs à frente.

As alviverdes continuaram pressionando após o gol. Aos 37, Kaká se redimiu do pênalti ao defender um chute cruzado da meia Duda Santos (que atuou como atacante), pela esquerda, quase na pequena área. Dois minutos depois, Ary Borges balançou as redes, mas o tento foi anulado por impedimento da meia palmeirense.

A etapa final iniciou em ritmo menos intenso que a inicial. Quando conseguiram acelerar as ações, as Palestrinas chegaram ao segundo gol. Aos 17 minutos, Bia Zaneratto e Ary Borges tabelaram e a Imperatriz - como é conhecida a centroavante alviverde - ampliou a vantagem.

Com o duelo aparentemente sob controle, as palmeirenses recuaram as linhas e o Flamengo passou a marcar mais presença no ataque. Principal nome rubro-negro na partida, Darlene chutou no travessão e quase diminuiu. Cinco minutos depois, a defesa carioca deu espaços e Maria Alves, recém-contratada da Juventus (Itália) e que tinha acabado de entrar, recebeu da também atacante Ottília na pequena área, livre, frente a frente com Kaká, mas errou a finalização.

Depois, foi a defesa alviverde que entrou em pane. Aos 34 minutos, Jully se enrolou com a bola recuada pela meia Rafa Andrade e foi salva pela zagueira Agustina, que mandou pela linha de fundo. Após a cobrança do escanteio pela direita, a zagueira Cida ficou com a sobra e finalizou com categoria, no canto da goleira palmeirense.

O gol acordou a equipe palestrina, que retomou o controle da partida e ainda aumentou a fatura nos acréscimos. Aos 46 minutos, a atacante Chú dividiu com a zaga e rolou para Bia Zaneratto na direita. A Imperatriz dominou e chutou no canto direito de Kaká, dando números finais ao duelo. Foi o décimo gol da artilheira do Brasileiro. Somadas as cinco assistências que distribuiu, a camisa 10 teve envolvimento direto em metade das 30 vezes que o Verdão balançou as redes no campeonato.

O Flamengo busca a reabilitação na quarta-feira (2), às 17h (horário de Brasília), contra o Cruzeiro, no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte. Na quinta-feira (3), às 15h, o Palmeiras visita o Internacional no Sesc Campestre, em Porto Alegre. Os duelos valem pela 12ª rodada do Brasileiro.