Brasileiro Feminino: Santos vira sobre Grêmio no fim e gruda na ponta

O Santos entrou de vez na briga pela liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Nesta segunda-feira (10), as Sereias da Vila derrotaram o Grêmio por 2 a 1, de virada, no Centro de Treinamento Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), pelo encerramento da sexta rodada.

As alvinegras chegaram aos mesmos 14 pontos do líder Palmeiras, ficando atrás no saldo de gols (12 a sete), na segunda posição. Já as Gurias Gremistas sofreram a segunda derrota seguida e caíram para o sétimo lugar, com dez pontos, ainda na zona de classificação às quartas de final.

O Grêmio teve a chance de sair na frente aos seis minutos, mas a goleira Michelle defendeu o pênalti cobrado pela zagueira Andreia Rosa. Aos 15, não teve jeito: a meia Jane Tavares, pela direita, na grande área, aproveitou sobra de uma bola afastada pela defesa e bateu no ângulo, sem chances para Michelle. A resposta santista demorou dois minutos. Em contra-ataque comandado pela lateral Fê Palermo pela esquerda, a atacante Ketlen, dividindo com a goleira Raíssa, empatou o jogo.

As Sereias tiveram duas ótimas chances para virar o placar ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos, Raíssa salvou, de mão trocada, um chute pela esquerda da atacante Amanda Gutierrez, no ângulo. Aos 47, Karen cruzou pela direita e a atacante Cristiane escorou de cabeça, na pequena área, para outra grande defesa da goleira gremista. Na melhor oportunidade tricolor, aos 40 minutos, Michelle fez boa intervenção com a ponta dos dedos após arremate de Jane Tavares da intermediária.

A etapa final foi mais truncada, praticamente sem chances claras. Aos 36 minutos, a meia Tchulla, que havia entrado 17 minutos antes, foi expulsa após falta dura na intermediária, deixando as Gurias Gremistas com uma a menos. As Sereias tomaram conta do ataque e chegaram à vitória aos 40 minutos. A meia Rita Bove deixou Alanna livre, nas costas da zaga. A atacante tocou na saída de Raíssa e se emocionou com o gol em seu primeiro jogo um ano e meio após uma lesão ligamentar no joelho.

Como é bom te ter de volta, Alanna! 🤍🖤



📸 Richard Ducker/FramePhoto/Gazeta Press pic.twitter.com/AtpcuXjsSM — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 10, 2021

Os dois times voltam a campo na quinta-feira (13). O Grêmio recebe o Bahia novamente no CT Hélio Dourado, às 15h (horário de Brasília), enquanto o Santos visita o Flamengo no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, às 17h.

Fim de jogo. #Grêmio 1x2 Santos

Na próxima quinta-feira, as #GuriasGremistas enfrentarão o Bahia, em casa, por mais uma rodada do #BRFeminino2021.

🇪🇪⚽👩 #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/DLUHFbV7UB — Grêmio FBPA (@Gremio) May 10, 2021

Empate no DF

Também nesta segunda, Real Brasília e Bahia empataram por 1 a 1 no estádio Ciro Machado do Espírito Santo, o Defelê, em Ceilândia (DF). As anfitriãs abriram o placar aos 30 minutos do segundo tempo, com a zagueira Isabela Melo aproveitando o bate-rebate na pequena área.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL



REAL BRASÍLIA 1 X 0 BAHIA pic.twitter.com/V6xCVh8xNy — Real Brasília Futebol Clube (@realbrasiliaofc) May 10, 2021

As visitantes empataram aos 35, com a atacante Priscila cobrando pênalti.

Com 11 pontos, as Leoas do Planalto subiram para o quinto lugar. As brasilienses possuem a mesma pontuação do São Paulo, que aparece em quarto, mas ficam atrás pelo saldo de gols (cinco a um). Nesta quinta, o Real encara o Palmeiras às 15h, na Academia de Futebol alviverde, na capital paulista. As Mulheres de Aço, por sua vez, chegaram ao terceiro ponto na Série A1 e deixaram a lanterna, assumindo a 14ª posição, ainda na zona de rebaixamento.