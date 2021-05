Campeonato Gaúcho: Juventude vence Inter na ida da semifinal

O Juventude venceu o Internacional neste domingo (2) por 1 a 0 na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, em partida válida pela semifinal do Gauchão. O gol da vitória aconteceu no segundo tempo e foi marcado por Marcos Vinicios.

50/2º | Juventude 1x0 Internacional | #JUVxINT



VITÓRIA DO JU 🟢⚪ Com gol de Marcos Vinicios, Verdão vence o Internacional por 1 a 0 e larga em vantagem na semifinal do Gauchão



📷 Fernando Alves/ECJuventude#VamoJaconero #Gauchão2021 pic.twitter.com/WlDz18HIX2 — E.C. Juventude (@ECJuventude) May 2, 2021

O Colorado, comandado pelo técnico Miguel Ángel Ramírez, vinha com a moral de duas vitórias seguidas por goleada na competição. Já o Jaconero, treinado por Marquinhos Santos, carrega o peso de não disputar a final do Gauchão desde 2016.

A partida começou truncada, em parte devido ao péssimo estado do gramado da Montanha dos Vinhedos. Com poucas oportunidades dos times, o Juventude imprimiu uma forte marcação e o Colorado procurava lançamentos longos, sem sucesso. Uma primeira etapa morna que acabou com os jogadores lamentando a má atuação das equipes.

Descansados, os times voltaram com mais entusiasmo no segundo tempo. Mesmo sofrendo com o gramado, as chances de gol apareceram. Aos 4 minutos, Marcos Vinicios chutou contra a meta colorada, mas a bola quicou e o montinho artilheiro ajudou o goleiro Marcelo Lomba a fazer a defesa.

A reação momentânea do Inter aconteceu aos 9 minutos, quando Palacios teria sido derrubado numa dividida com o goleiro Carné. A arbitragem marcou o pênalti, mas o VAR reviu o lance e considerou que não houve falta, anulando a penalidade.

O lance capital da partida aconteceu aos 26 minutos, quando Marcos Vinicios recebeu um lançamento de Wescley e soltou uma bomba. A bola explodiu no travessão e quicou dentro da meta colorada, com o bandeirinha confirmando o gol. O Inter não teve poder de reação e a partida terminou com a derrota colorada.

Na próxima partida da semifinal, no sábado (8), o Juventude joga pelo empate para avançar à decisão do Gauchão.

O vencedor deste embate vai pegar Grêmio ou Caxias, que começam a outra semifinal neste domingo (2), às 19h, em Caxias do Sul.