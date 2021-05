Santos supera Corinthians no Brasileiro de Futebol Feminino

No clássico paulista da 5ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Santos derrotou o Corinthians por 2 a 1 em partida realizada na Vila Belmiro. Com este triunfo, Sereias da Vila assumiram a vice-liderança da competição com 11 pontos, um a menos do que o Timão.

O Santos abriu o placar um pouco antes do intervalo, quando Ketlen marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Bia Menezes. As Sereias começaram a etapa final melhores, e conseguiram ampliar para 2 a 0 ainda nos primeiros minutos, quando Amanda recebeu na entrada da área, deu um chapéu em uma adversária e tocou para Brena acertar forte de fora da área.

Mas aos 13 minutos o Corinthians conseguiu descontar, em cobrança de pênalti de Adriana.

Triunfo do Flamengo

Quem também triunfou neste domingo foi o Flamengo. O Rubro-Negro foi até Salvador e superou o Bahia por 1 a 0 graças a um gol de Raquel logo aos seis minutos do primeiro tempo. Esta foi a primeira vitória do time carioca na atual edição da competição.

Para embalar? Raquel Santiago! Oh, meu Mengão... 🎵 A primeira vitória do @TimeFlamengo na disputa!



📷 Walmir Cirne/Gazeta Press pic.twitter.com/E6m2aq3llp — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) May 2, 2021

Cruzeiro vence

Outra equipe a conseguir o primeiro triunfo no Brasileiro Feminino foi o Cruzeiro, que bateu o Minas Brasília por 3 a 1 em partida realizada no estádio Defelê, no Distrito Federal. A Raposa contou com gols de Mariana Santos e de Duda (duas vezes). Nenê descontou para a equipe local.

Fim de jogo! Com dois da Duda e um da Mariana, o @Cruzeiro venceu o Minas Brasília fora de casa por 3 a 1. Nenê descontou! #BrasileiraoFeminino 🇧🇷



📷 Patricy Albuquerque pic.twitter.com/Ju0DmRFlir — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) May 2, 2021

A quarta equipe a triunfar neste domingo foi o Real Brasília, que bateu o São José por 1 a 0 graças a um gol da volante Sassá. O próximo confronto das Leoas do Planalto é contra o Bahia.