Com dois gols de Diego Souza, Grêmio vence Caxias no Gaúcho

O Grêmio derrotou o Caxias por 2 a 1, na noite deste domingo (2) no estádio Centenário, em Caxias do Sul, e ficou a apenas um empate de se classificar para a final do Campeonato Gaúcho. As equipes voltarão a medir forças no próximo domingo (9) a partir das 16h (horário de Brasília), em Porto Alegre.

Fim de jogo: Caxias 1x2 #Grêmio

Com MUITA BRAHMOSIDADE do Diego Souza, que marcou duas vezes na noite de hoje, saímos vitoriosos da primeira partida da semifinal do #Gauchão2021!

💪🏽⚽️🇪🇪🏆🏆🏆 #CAXxGRE #VamosTricolor #UnidosParaOQueDerEVier #BebaComModeração pic.twitter.com/jcXDcaDLx9 — Grêmio FBPA (@Gremio) May 3, 2021

O Tricolor começou melhor a partida, e criou boas oportunidades com os atacantes Ferreira, aos 13 minutos, e Diego Souza, quatro minutos depois. Porém, aos 23 minutos o camisa 29 conseguiu abrir o marcador, após dominar uma bola que sobrou e chutar forte.

O Caxias chegou a marcar aos 38 minutos com um chute de longe de Tontini, mas o gol foi anulado pelo juiz com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo) por causa de um toque de mão de Giovane Gomez. Assim, o time da casa só conseguiu igualar o placar aos 46 minutos, com Marlon após cobrança de escanteio.

Mas a noite era mesmo de Diego Souza, que marcou pela segunda vez aos 38 minutos, em cobrança de pênalti para fechar o marcador.

Próximo compromisso

Antes da partida pelo Campeonato Gaúcho, o Tricolor medirá forças com o Aragua (Venezuela), na próxima quinta-feira (6), pela Copa Sul-Americana.