Ceará derrota Atlético-CE e garante vaga nas semifinais do Cearense

O Ceará derrotou o Atlético-CE por 5 a 2, em partida realizada nesta segunda-feira (17) no estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão, e garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Cearense. A vaga foi garantida porque, com este triunfo, no jogo da 7ª rodada da competição, o Vozão garantiu a terceira posição da classificação.

#CSCxATC - 5x2



CLASSIFICADOS! 🔥 Vamos para a semifinal do #CampeonatoCearense2021. ⚫⚪



⚽ Fernando Sobral (2x), Jorginho (2x) e Cléber.



O Ceará venceu graças a gols de Jorginho (dois), Fernando Sobral (dois) e Cléber. Valdo Bacabal e Olávio marcaram para a Águia, que, mesmo com este revés, também avançou para as semifinais como quarto colocado.

Na próxima fase o Vozão mede forças com o Ferroviário (classificado como segundo colocado), que bateu o Pacajus nesta segunda por 2 a 1. Já o Atlético-CE terá pela frente nas semifinais o Fortaleza (primeiro colocado), que encerrou sua participação na primeira fase goleando o Icasa por 6 a 0.

Resultados da 7ª rodada

Caucaia 3 x 3 Crato

Ceará 5 x 2 Atlético-CE

Fortaleza 6 x 0 Icasa

Pacajus 1 x 2 Ferroviário