Paranaense: clássico entre Paraná e Athletico pelas quartas é suspenso

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o primeiro jogo entre Athletico-PR e Paraná, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, que seria disputado nesta segunda-feira (14), às 14h (horário de Brasília), no estádio da Vila Capanema. A liminar atende a um pedido do Athletico, alegando que a Federação Paranaense de Futebol (FPF) não respeitou o intervalo mínimo de 66 horas entre as partidas.

Athletico e Paraná, assim como os demais seis classificados às quartas de final, estiveram em campo no último sábado (15), pela última rodada da primeira fase. Somente o clássico foi suspenso. Os outros três confrontos ocorreram normalmente, com as respectivas partidas de volta confirmadas para quinta-feira (21), às 16h. Os duelos estavam marcados para quarta-feira (20), mas foram reagendados nesta segunda à tarde.

O segundo duelo entre rubro-negros e tricolores seria quinta, às 16h, na Arena da Baixada, mas também foi suspenso. Um dia antes, na quarta, o Furacão joga pela Copa Sul-Americana contra os peruanos do Melgar, às 21h30, em confronto direto pela liderança do Grupo D. Somente o primeiro colocado de cada chave se classifica à próxima fase do torneio continental.

Nos jogos desta segunda, destaque à vitória do Azuriz, que se classificou para a oitava e última vaga, ao vencer o Operário, melhor time da primeira fase, por 1 a 0 no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco (PR). O meia Ednei fez o gol da Gralha, que ainda teve o goleiro Dida como protagonista. O Fantasma precisa ganhar o duelo de volta, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), por dois gols ou mais de diferença, para avançar à semifinal. Caso o placar agregado termine empatado, a decisão será nos pênaltis.

Outro time a sair na frente foi o FC Cascavel, que visitou o Maringá no estádio Willie Davies, em Maringá (PR), e venceu por 2 a 1. O meia Robinho e atacante Léo Itaperuna balançaram as redes para a Serpente, enquanto o zagueiro Gustavo Vilar descontou. A partida de volta será no estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR), com os anfitriões tendo a vantagem do empate.

Já no estádio do Café, Londrina e Cianorte empataram por 1 a 1. Douglas Santos abriu o marcador para o Tubarão e o também atacante Pachu, de pênalti, igualou para o Leão do Vale, que será anfitrião da segunda partida, no estádio Albino Turay. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.