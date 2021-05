Chelsea vence Leicester e fica perto de vaga para Liga dos Campeões

O Chelsea assumiu o controle de seu destino na luta pelos quatro primeiros lugares do Campeonato Inglês e vingou a derrota na final da Copa da Inglaterra para o Leicester City no último sábado (15) com uma vitória de 2 a 1 em Stamford Bridge nesta terça-feira (18).

Incentivado por 8 mil torcedores, o time treinado pelo técnico alemão Thomas Tuchel dominou a partida e foi recompensado após o intervalo, abrindo o marcador com Antonio Rudiger e ampliando com o brasileiro naturalizado italiano Jorginho em cobrança de pênalti.

O atacante alemão Timo Werner teve dois gols anulados no primeiro tempo, enquanto o Leicester, que parecia cansado após as comemorações do último sábado, ameaçou muito pouco até marcar com Kelechi Iheanacho aos 29 do segundo tempo.

Foi um final de jogo nervoso, com Ayoze Pérez desperdiçando uma chance clara para empatar, mas o Chelsea garantiu uma vitória importante, que o coloca em terceiro lugar na tabela com 67 pontos com um jogo para o final da temporada, o que significa que, com uma vitória sobre o Aston Villa no próximo domingo, garante vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Para o Leicester, há agora uma possibilidade de que a Liga dos Campeões possa estar fora do alcance pela segunda temporada seguida.

Se tivesse vencido em Stamford Bridge, o Leicester poderia estar em terceiro, mas pode cair agora para quinto, graças ao saldo de gols, caso o Liverpool vença o Burnley na quarta-feira (19).

O Leicester, que tem 66 pontos, terá seu último jogo fora de casa contra o Tottenham Hotspur, enquanto o último jogo do Liverpool é em casa contra o Crystal Palace.