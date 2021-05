Técnico do Chelsea acredita na classificação para a Liga dos Campeões

A esperança do Chelsea de ficar entre os quatro melhores do Campeonato Inglês e de se classificar para a Liga dos Campeões ainda está nas mãos do próprio time, apesar da vitória do Liverpool sobre o West Bromwich Albion graças ao gol do goleiro Alisson nos acréscimos, disse o técnico Thomas Tuchel nesta segunda-feira (17).

Alisson marcou um gol de cabeça nos acréscimos do segundo tempo, dando ao quinto colocado Liverpool um triunfo de 2 x 1 sobre o rival rebaixado e deixando o time a um ponto do Chelsea, que está na quarta posição, com dois jogos por disputar.

"Foi uma cabeçada fantástica no último minuto, que deixa as coisas interessantes e apertadas. Ainda está em nossas mãos", disse Tuchel a repórteres antes da partida decisiva de terça-feira contra o Leicester City -- que derrotou seu time na final da Copa da Inglaterra por 1 x 0.

"O contratempo para nós foi o jogo do Arsenal (uma derrota de 1 x 0 em casa). Deixamos a porta aberta, então o Liverpool tem um pé na porta. Eles são um time forte, e é o que fazem".

"Deveríamos estar cientes do desempenho enorme que tivemos até agora, mas precisamos finalizar o trabalho. Precisamos contar uns com os outros, porque estamos em uma situação na qual não temos que olhar para outros campos".

Uma vitória contra o Leicester colocaria o Chelsea em terceiro lugar, um ponto acima do próprio adversário, que soma 66 pontos.

A derrota na Copa da Inglaterra significou derrotas consecutivas para Tuchel pela primeira vez como treinador do Chelsea, e o alemão disse que está "lutando duro" para recuperar o ímpeto e parar de tomar gols.