Com reservas, São Paulo bate Sporting Cristal e avança na Libertadores

Na noite desta terça-feira (25), o São Paulo fez a última partida na fase de grupos da Libertadores. No Morumbi, e com uma equipe reserva, o Tricolor derrotou o Sporting Cristal (Peru) por 3 a 0. O resultado classificou o time brasileiro às oitavas de final do torneio na vice-liderança do Grupo E com 11 pontos. A liderança ficou com o Racing (Argentina), que venceu o Rentistas (Uruguai) por 3 a 0 e fechou a fase com 14 pontos.

Mesmo sem forçar muito o ritmo, os donos da casa foram completamente donos das ações. Aos 16, o atacante Rojas chutou na trave. Aos 24, o zagueiro Bruno Alves completou de cabeça o cruzamento do meia Hernanes e abriu o placar.

Aos 43, Rojas cabeceou sozinho dentro da pequena área, após cruzamento de Shaylon, e por muito pouco não ampliou. Na etapa final, a pressão foi maior ainda. Aos 15, o zagueiro Diego mandou de cabeça na trave. Aos 22, o atacante João Rojas deixou o dele. E foi um belíssimo gol. Ele ajeitou na entrada da área e bateu colocado no ângulo esquerdo dos peruanos.

Logo na sequência, aos 24 minutos, foi a vez de o atacante Vitor Bueno balançar as redes. Após bom passe do Galeano, o tricolor só desviou do goleiro para fazer o terceiro. Aos 30, o zagueiro Diego mandou a bola na trave pela segunda vez na partida. Depois, o Tricolor só administrou a partida até o apito final.

O próximo compromisso do Tricolor do Morumbi é a estreia no Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no sábado (29), contra o Fluminense, na capital paulista.