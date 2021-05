Sul-Americana: Atlético-GO é desclassificado após empate com Newell's

O Atlético-GO foi desclassificado da Copa Sul-Americana após empatar com o Newell's Old Boys (Argentina) em 1 a 1, na noite desta terça-feira (25) no estádio Coloso del Parque, em Rosário.

Fim de jogo: Newell's Old Boys 1x1 Atlético Goianiense



O Dragão se despede da @SudamericanaBR invicto, na segunda colocação do Grupo F com 10 pontos ganhos. 🇹🇹🇧🇷 #Dragão

📸: Comunicação Newell's pic.twitter.com/8DLNFntTIa — Atlético Goianiense (@ACGOficial) May 26, 2021

Com o resultado, a equipe brasileira alcançou 10 pontos, ficando na segunda posição do Grupo F. A vaga ficou com o Libertad (Paraguai), que ficou em primeiro com 13 pontos após vencer o Palestino (Chile) por 2 a 1 nesta terça.

O primeiro gol da noite foi marcado pelo atacante Giani, do Newell's Old Boys, aos oito minutos da segunda etapa. Depois de pressionar bastante e perder algumas chances, o Dragão conseguiu empatar. Aos 28 minutos, o atacante Danilo Gomes dominou e bateu para deixar tudo igual.

O próximo compromisso do Atlético-GO será no domingo (30) contra o Corinthians em São Paulo pela estreia do Campeonato Brasileiro de 2021.