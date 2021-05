Eliminatórias: Tite chama Emerson para substituir lateral Daniel Alves

O técnico Tite convocou nesta terça-feira (25) o lateral-direito Emerson, do Betis (Espanha), para substituir Daniel Alves na seleção brasileira masculina de futebol. Daniel foi cortado da equipe após confirmação de lesão no joelho direito. Os convocados de Tite se apresentam a partir de amanhã (26) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para o início da preparação para os próximos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar 2022. O primeiro duelo será contra o Equador, no dia 4 de junho, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e quatro dias depois a seleção encara o Paraguai, na capital Assunção.

Emerson, de 22 anos, fora chamado semana passada pelo treinador André Jardine, para integrar a seleção olímpica. Menos de uma hora após o anúncio de Tite, o técnico Jardine convocou o lateral-direito Guga, Atlético-MG para a posição deixada pelo jogador do Betis. A seleção olímpica fará dois últimos jogos preparatórios em Belgrado (Sérvia) - dias 5 e 8 de junho - antes da convocação final para os Jogos de Tóquio (Japão).

A desconvocação de Daniel Alves é a segunda baixa da seleção, desde a convocação no último dia 14. O primeiro corte ocorreu na última sexta (21): o zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica (Portugal) perdeu a posição para Felipe, do Atlético de Madrid (Espanha). Único estreante na lista de Tite, Lucas foi cortado após sofrer lesão muscular na coxa direita.

Invicta nas Eliminatórias, a seleção brasileira lidera a classificação, com 12 pontos (quatro vitórias, com 12 gols), seguida por Argentina (10) e Equador (9).