Corinthians apresenta Sylvinho oficialmente como treinador

O Corinthians apresentou Sylvinho oficialmente, nesta terça-feira (25), como seu novo técnico da equipe de futebol profissional. No evento realizado no CT Dr. Joaquim Grava, o treinador de 47 anos, que já foi auxiliar técnico de Tite no comando do Timão, falou pela primeira.

“Vim porque é hora, porque é tempo. Estava esperando. Tenho monitorado. É um clube que conheço há muitos anos. Satisfação. Foram três minutos de uma boa conversa”, afirmou Sylvinho.

Além disso, o novo treinador do Timão comentou sobre possíveis reforços para o decorrer da temporada: “Dificilmente vai ter contratação. Está nas mãos da presidência e da diretoria do clube. Entendemos o momento, reconhecemos o grupo, sim. Grupo bom e vamos trabalhar com ele”.

O Corinthians será o segundo o time comandado por Sylvinho, que, em 2019, treinou o Lyon (França), sendo demitido após 11 jogos. No último ano, o treinador dedicou-se a realizar cursos da UEFA e da CBF.

O próximo compromisso do Timão será pela Copa Sul-Americana, quando enfrenta o River Plate (Paraguai) na próxima quarta-feira (26). Depois, a equipe do Parque São Jorge estreará no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (30) diante do Atlético-GO.