Atlético-MG joga em busca da liderança geral da Libertadores

Após conquistar o bicampeonato Mineiro no último sábado (22), o Atlético-MG enfrenta o Deportivo La Guaira (Venezuela), no estádio do Mineirão nesta terça-feira (25) a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela Copa Libertadores.

Apesar de já estar classificado para as oitavas de final como líder do Grupo H, o Galo buscará uma vitória que lhe garanta primeiro lugar geral da fase inicial da competição (o que lhe garante a vantagem de decidir a fase mata-mata dentro de casa).

🖤🏆 @Atletico campeão mineiro! Dono da melhor campanha na Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores, o #Galo chegou a 4⃣6⃣ títulos estaduais.



🐓 Invictos e classificados na Copa, os mineiros recebem o @DvoLaGuaira na última rodada do Grupo H, na terça, de novo no @Mineirao. pic.twitter.com/H0So9pLse6 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 23, 2021

Porém, o time mineiro deve ter atenção diante da equipe venezuelana, a única que lhe tirou pontos na atual edição da competição continental (ao empatar em 1 a 1 com o Galo na primeira rodada).

Quem demonstra estar ciente da importância de uma vitória para o Atlético-MG na noite desta terça é o venezuelano Jefferson Savarino, que, em entrevista, afirma que o objetivo é vencer. “O time está muito feliz, mas já focado em fazer o melhor na Libertadores”, afirma o ponta-direita.

Estreia no Brasileiro

Após o jogo pela Libertadores, a equipe comandada pelo técnico Cuca estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza em Belo Horizonte. Uma certeza é que na competição nacional, a partir de junho o Galo terá o desfalque do atacante Eduardo Vargas, convocado para servir a seleção do Chile nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.