Após título estadual, São Paulo quer ser 1º do Grupo E da Libertadores

O São Paulo volta a campo no Morumbi, dois dias após fatuar o título do Campeonato Paulista, que pôs fim a um o jejum de nove anos sem estaduais. Nesta terça-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), o Tricolor recebe o Sporting Cristal (Peru), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores, no mesmo campo onde celebrou a conquista do Paulistão no último domingo (23).

Já classificado às oitavas de final da Libertadores, o clube paulista busca a ponta do Grupo E. Com oito pontos, o time dirigido por Hernán Crespo precisa vencer e ainda torcer por uma derrota do líder Racing (Argentina), que tem 11 pontos e enfrenta o Rentistas (Uruguai) no El Cilindro, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires, no mesmo dia e horário. A melhor campanha garante à equipe o mando de campo no jogo de volta do confronto da próxima fase, independente do adversário.

A expectativa, porém, é que Crespo repita o que fez nas duas últimas partidas do torneio sul-americano, contra os próprios Rentistas (1 a 1, fora de casa) e Racing (0 a 1, no Morumbi), e aposte em jogadores normalmente reservas, preservando os titulares após a conquista do último domingo, ainda mais porque no sábado (29), às 21h, o time já estreia no Campeonato Brasileiro, em casa, diante do Fluminense.

O provável São Paulo nesta terça-feira terá: Lucas Perri; Rodrigo Freitas, Diego Costa e Bruno Alves; Luís Orejuela e Wellington; Rodrigo Nestor, William e Igor Gomes; Antonio Galeano e Vitor Bueno. O lateral Daniel Alves (lesão no joelho direito) o meia Martín Benítez (coxa esquerda), que desfalcaram o Tricolor na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, que valeu o título paulista, continuam fora de combate.

Sem chances de ir ao mata-mata da Libertadores, o Sporting Cristal disputa com o Rentistas um lugar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para isso, tem que ficar na terceira colocação do Grupo E. No momento, os peruanos ocupam a lanterna da chave, com três pontos, um atrás dos uruguaios.