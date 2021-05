Conor McGregor lidera lista de atletas mais bem pagos da Forbes

O lutador irlandês Conor McGregor foi o atleta mais bem pago do mundo no ano passado, à frente dos jogadores de futebol Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, de acordo com lista anual da revista Forbes divulgada nesta quarta-feira (12)

No período de 12 meses encerrado em 1º de maio de 2021, o astro do MMA lucrou US$ 180 milhões (quase R$ 1 bilhão), uma cifra que inclui U$158 milhões de patrocínios e da venda recente da participação majoritária de sua marca de uísque, disse a Forbes.

Atacante do Barcelona e da Argentina, Messi ficou em segundo na lista e estabeleceu um recorde de jogador de futebol mais bem remunerado depois de receber 130 milhões de dólares. Com seus 120 milhões, Ronaldo, atacante de Portugal e da Juventus, ficou em terceiro na lista dos dez atletas mais bem pagos.

Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys da NFL (US$ 107,5 milhões), e LeBron James, tetracampeão da NBA (US$ 96,5 milhões), completaram os cinco primeiros da lista.

A Forbes disse que suas cifras de rendimentos em campo incluem todos os valores de prêmios, salários e bônus recebidos durante o período de 12 meses, e os rendimentos fora de campo são uma estimativa de acordos de patrocínio, taxas de comparecimento em eventos e renda de licenciamentos.