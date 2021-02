New York Knicks segue como time mais valioso da NBA, diz Forbes

O New York Knicks é o time mais valioso da NBA pelo sexto ano consecutivo, de acordo com a lista anual publicada pela Forbes nesta quarta-feira (10), mostrando que contratos de TV significativos ajudaram a amortecer o impacto da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Os Knicks, que conquistaram apenas uma vitória em playoff desde 2000 e a última vez que levaram um título da NBA em 1973, agora valem US$ 5 bilhões, um aumento de 8,7% em relação ao ano anterior, segundo a Forbes.

A elevação no valor dos Knicks pode ser atribuído em grande parte à renovação de sua arena, ao bom acordo com a TV local e ao fato de jogar no mais rico mercado esportivo da América do Norte.

O Golden State Warriors (US$ 4,7 bilhões), que se mudou para uma arena de ponta na temporada passada, o atual campeão da NBA Los Angeles Lakers (US$ 4,6 bilhões), Chicago Bulls (US$ 3,3 bilhões) e Boston Celtics (US$ 3,2 bilhões) completaram a lista com os cinco primeiros.

A Forbes disse que o valor médio das 30 equipes da NBA aumentou 4%, para US$ 2,2 bilhões.