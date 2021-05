Conte deixa Inter de Milão após acertar rescisão de contrato

O técnico da Inter de Milão, Antonio Conte, encerrou seu contrato com um ano de antecedência poucos dias depois de levar o time ao seu primeiro título do Campeonato Italiano em 11 anos, informou o clube nesta quarta-feira (26).

Conte, que se uniu à Inter em maio de 2019, concordou em partir depois que a mídia italiana noticiou que ele ficou insatisfeito com os planos de redução de investimentos e cortes de gastos devido ao impacto financeiro da pandemia de covid-19.

"A FC Internazionale Milano confirma que foi alcançado um acordo com Antonio Conte para a rescisão de seu contrato por consentimento mútuo", disse um comunicado do time. "O clube gostaria de agradecer Antonio pelo trabalho extraordinário que ele fez, culminando no 19º título de elite da Inter. Antonio Conte continuará sendo uma parte da história de nosso clube para sempre."

As ambições do treinador de 51 anos de melhorar a equipe se chocaram com a situação financeira do time – a Inter supostamente quer reduzir os gastos com salários em 15 a 20% e arrecadar de 70 a 100 milhões de euros com a venda de jogadores antes da próxima temporada.

O canal Sky Italia noticiou que Conte não ficou convencido dos planos, que incluem a possível venda de um jogador essencial, e que a Inter dará ao técnico um pagamento rescisório de cerca de 7 milhões de euros.

Massimiliano Allegri, ex-treinador da Juventus, e Simone Inzaghi, técnico atual da Lazio, foram mencionados pela mídia italiana como sucessores em potencial.

A Inter fez contratações de grande destaque de jogadores como Romelu Lukaku, Christian Eriksen e Achraf Hakimi durante a estadia de Conte, e sua chegada deu ensejo a um grande sucesso para o clube.