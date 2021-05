Corinthians vence em Lima e segue vivo na Copa Sul-Americana

Em seu primeiro jogo oficial em território peruano, o Corinthians derrotou o Huancayo (Peru) por 3 a 0, nesta quinta-feira (6) no estádio Nacional. Com o resultado, o Timão vai a 4 pontos em três rodadas disputadas pelo Grupo E da Copa Sul-Americana. A situação para os brasileiros ainda é complicada, porque, pela nova regra da competição, apenas um time avança por chave e, por enquanto, a liderança é do Peñarol (Uruguai), que tem 9 pontos.

Repetindo o mesmo time que empatou com o São Paulo por 2 a 2, o técnico Vagner Mancini voltou a escalar 3 zagueiros. Logo aos 4, a bola sobrou na área para Luan tocar de chapa de pé e abrir o marcador. Aos 30, Piton cruzou rasteiro para Cauê ampliar o placar para o Timão.

Na segunda etapa, O Corinthians seguiu com o jogo sob controle. Seguro na defesa e com os alas atuando como armadores, os brasileiros chegaram ao terceiro gol com um inspirado Luan. Aos 30, o camisa 7 acertou o ângulo e balançou as redes mais uma vez em grande estilo.

O Timão volta de Lima já sabendo que enfrentará a Inter de Limeira nas quartas de final do Campeonato Paulista.