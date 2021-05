Fluminense e Junior Barranquilla empatam em 1 a 1 pela Libertadores

O Fluminense foi até o estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil (Equador), e empatou em 1 a 1 com o Junior Barranquilla (Colômbia), nesta quinta-feira (6), pelo Grupo D da Copa Libertadores.

⚽️🏆 É líder! Fora de casa, o @FluminenseFC empatou por 1-1 com o @JuniorClubSA e se manteve na ponta do Grupo D da CONMEBOL #Libertadores, agora com 5⃣ pontos em 3⃣ jogos. pic.twitter.com/22m80SKQ14 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 7, 2021

Com este resultado, o Tricolor ficou na liderança da Chave com 5 pontos, mesma pontuação do River Plate (Argentina), que empatou em 0 a 0 nesta quinta com o Santa Fe (Colômbia).

Jogo duro

A equipe comandada pelo técnico Roger Machado não teve facilidades diante do time colombiano, que saiu na frente. Aos 8 minutos o árbitro marcou um pênalti duvidoso a favor do Junior Barranquilla quando o atacante Kayky dividiu a bola dentro da área com Fuentes, que caiu na jogada. Borja foi para a cobrança e bateu forte de direita para abrir o marcador.

Porém, o time das Laranjeiras não demorou a reagir. Aos 19 minutos Nenê cobrou escanteio, a bola foi desviada pelo zagueiro Luccas Claro e sobrou para Kayky, que matou no peito antes de chutar de direita. Com a igualdade no placar, o jogo aumentou em intensidade, mas o 1 a 1 perdurou até o intervalo.

No início da etapa final o artilheiro Fred criou duas boas oportunidades. Primeiro, aos 6 minutos em cabeçada que foi bem defendida por Viera, e dois minutos depois em nova cabeçada, que é espalmada pelo arqueiro adversário. Já a equipe de Barranquilla alcança suas melhores oportunidades graças a dois chutes com efeito do meia Pajoy. Mas a igualdade permanece até o final do tempo regulamentar.

Próximos compromissos

O próximo compromisso do Tricolor é pelo Campeonato Carioca, no qual faz o jogo de volta das semifinais contra a Portuguesa no próximo domingo (9). Já na Libertadores o Fluminense volta a entrar em campo na quarta (12), para medir forças com o Santa Fe.