Sul-Americana: Atlético-GO vence Libertad no Defensores del Chaco

O Atlético-GO foi até o estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e derrotou o Libertad (Paraguai) por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (6). Com isso, o Dragão ficou na liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana com 7 pontos conquistados.

Este resultado foi muito importante, pois, na Sul-Americana, apenas os primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final da competição.

Atlético-GO e Libertad fizeram um confronto bem movimentado na primeira etapa. O time brasileiro chegou com perigo em pelo menos duas oportunidades com o atacante Arthur Gomes. Já a equipe do Paraguai colocou uma bola na trave em chute do atacante Adrián Martínez.

Porém, quem foi mais efetivo foi o Dragão, que conseguiu abrir o placar aos 39 minutos com um golaço. Após tabela com João Paulo, o atacante Zé Roberto bateu de fora da área para vencer o goleiro Martín Silva.

Na etapa final, a equipe comandada pelo técnico Jorginho jogou com inteligência para ampliar a vantagem. Já aos 40 minutos, o lateral Arnaldo bateu de esquerda após rápido contra-ataque. Porém, o time da casa descontou com Bareiro após uma pressão final. Placar final, Libertad 1, Athletico-GO 2.

O próximo compromisso do Atlético-GO pela Sul-Americana será na quarta-feira (12), quando recebe o Palestino (Chile)no estádio Antonio Accioly.