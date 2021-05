Dupla de Stefani passeia na estreia do Aberto de Roma e vai às oitavas

A dupla da brasileira Luisa Stefani com a norte-americana Hayley Carter está nas oitavas de final do WTA 1000 de Roma (Itália), após atropelar na estreia as parceiras Nadia Podoroska, da Argentina, e Caroline Garcia, da França. Debaixo de chuva, Stefani e Carter ganharam por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Nas oitavas Stefani e Carter terão pela frente as thecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova que, semana passada conquistaram o WTA 1000 de Madri (Espanha). A data e horário ainda serão definidos pelos organizadores.

"Eu amo as condições aqui em Roma, ano passado jogamos super bem, gostamos da energia, da quadra, então teremos um bom jogo e buscamos continuar aqui", disse a brasileira, 26ª colocada no ranking mundial de duplas, em depoimento à assessoria de imprensa.

Dupla de Melo perde na estreia

A parceria do mineiro Marcelo Melo com o croata Marin Cilic foi eliminada na estreia no saibro italiano, pela dupla do alemão Kevin Kevin Krawietz com o romeno Horia Tecau. Os adversários venceram por 2 sets a 0, em pouco mais de uma hora de partida, com parciais de 6/4 e 6/2.

Demoliner garantido nas oitavas

Os adversários da dupla do gaúcho Marcelo Demoliner com o russo Daniil Medvedev nas oitavas de final saem nesta terça-feira (11). Serão os vencedores do embate entre a dupla italiana Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori com os franceses franceses Adrian Mannarino e Benoit Paire. O confronto está previsto para esta quarta (12), com horário ainda a ser definido.

A duplas de Demoliner estreou com vitória ontem (10), de virada, diante da parceria do compatriota Bruno Soares com o britânico Jamie Murray, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (5) e 10/4.