Espanhol: com covid-19, Kroos desfalcará Real na última rodada

O Real Madrid, que disputa o título espanhol, não poderá contar com o meio-campista Toni Kroos para a partida decisiva contra o Villarreal na última rodada da temporada da Liga, depois que o alemão testou positivo para Covid-19.

O clube anunciou que Kroos apresentou teste positivo nesta segunda-feira (17), após ter ficado de fora da vitória de domingo (16) sobre o Athletic Bilbao por ter tido contato com alguém que contraiu o vírus.

"O Real Madrid anuncia que nosso jogador Toni Kroos teve um resultado positivo no teste de covid-19 que fez hoje", diz o comunicado do clube. "Kroos está isolado desde sexta-feira, 14 de maio, depois de ter tido contato direto com alguém que deu positivo para covid-19."

O Real Madrid está em segundo lugar na classificação, dois pontos atrás do líder Atlético de Madrid, antes do jogo decisivo em casa contra o Villarreal, sétimo colocado, no sábado (22). O Atlético enfrenta o Real Valladolid, que luta contra o rebaixamento, sabendo que uma vitória garantirá seu primeiro título espanhol desde 2013-14.