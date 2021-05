Ferroviária derrota Cruzeiro no Brasileiro Feminino

Jogando na Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária superou o Cruzeiro por 3 a 1, de virada, neste sábado (22), em jogo da 9ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino. Com este triunfo, a Locomotiva alcançou a 6ª posição com 14 pontos.

Duda abriu o placar para a Raposa aos 30 minutos, ainda do primeiro tempo, quando chutou na saída da goleira Luciana após erro da zagueira Ana Alice.

Porém, na etapa final a partida muda completamente de figura a partir dos 21 minutos, quando Rafa Mineira empatou em cobrança de falta. Logo depois, Leidiane virou o marcador. Aos 28, Samia bate de fora da área para fechar o marcador.

Na próxima rodada, a Ferroviária pega o Napoli-SC, em Caçador (SC), enquanto o Cruzeiro recebe o São Paulo.