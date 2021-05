Finais de Libertadores e Sul-Americana deste ano serão em Montevidéu

A decisão dos títulos de 2021 da Copa Libertadores e da Sul-Americana, principais competições de futebol do continente, serão realizadas no Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai). A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (13), após reunião virtual do Conselho da Conmebol. De acordo com o calendário, a final da Sul-Americana será em 6 de novembro, um sábado, e no dia 20 do mesmo mês, ocorrerá o embate derradeiro da Libertadores 2021.

De acordo com a entidade, a escolha por Montevidéu ocorreu após avaliação das condições sanitárias do país, diante da pandemia de covid-19. O calendário de imunização estabelecido pelo Governo uruguaio até julho também pesou na decisão.

“O Conselho adotou a decisão tendo em conta, principalmente, a situação da epidemia projetada para novembro. Nesse sentido, o Uruguai planeja vacinar um alto percentual de sua população até julho, o que colocaria este país entre os mais seguros do continente nas datas previstas para as finais, disse a entidade, em nota oficial.

A Conmebol adiantou também que o Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), será palco da final da Sul-Americana de 2022, e o término da disputa da Libertadores ano que vem será no Monumental de Guayaquil (Equador). De acordo com os dirigentes, “ a designação dessas instalações com um ano de antecedência permitirá uma melhor preparação e logística”.