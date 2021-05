Fortaleza segura empate e conquista Campeonato Cearense

O Fortaleza conquistou o título do Campeonato Cearense neste domingo (23), ao empatar em 0 a 0 com o Ceará no Castelão. O Leão do Pici tinha a vantagem do empate na decisão por ter feito a melhor campanha na competição.

Esta é a 44ª conquista estadual da história da equipe comandada pelo técnico argentino Juan Vojvoda, que também garantiu o terceiro tricampeonato Cearense.

É TRI

É TRI

É TRI



🏆🏆🏆 pic.twitter.com/6KkrQMpFEI — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) May 23, 2021

Ao contrário do que se poderia esperar de uma decisão entre Fortaleza e Ceará, o primeiro tempo do confronto foi de poucas oportunidades de lado a lado. Precisando de gols para buscar o título, na etapa final o técnico Guto Ferreira colocou mais jogadores de frente em campo. Porém, o maior número de atacantes não levou aos gols necessários. Com isso, o Leão garantiu o caneco com o 0 a 0.