Atlético de Alagoinhas conquista Baiano pela primeira vez na história

Na inédita final 100% do interior no Campeonato Baiano, o Atlético de Alagoinhas derrotou o Bahia de Feira por 3 a 2, neste domingo (23) na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e conquistou pela primeira vez na história o título da competição.

O jogo de ida, realizado no estádio Antônio Carneiro, o Carneirão, em Alagoinhas (BA), terminou com um empate de 2 a 2.

Jogando em casa, o Bahia de Feira começou melhor, trocando passes no meio de campo e envolvendo o adversário. Com isso conseguiu abrir o placar aos 18 minutos, graças a falha da defesa adversária. Após Cazumba cobrar escanteio, Iran acabou tocando na bola com as costas e marcando contra.

Cinco minutos depois o mesmo Iran voltou a marcar, mas agora a favor de sua equipe. Dionísio cobrou falta e o zagueiro cabeceou e superou o goleiro adversário.

Um pouco antes do intervalo, o Atlético de Alagoinhas virou o marcador. Após a bola tocar no braço de Wesley, o árbitro marcou pênalti. Ronan bateu colocado para vencer o goleiro Jean Drosny aos 46 minutos.

Logo aos 15 minutos da etapa final, o Bahia de Feira se animou, após o volante Gilmar receber o vermelho por falta em Tico. Porém, o Carcará continuou melhor e chegou ao terceiro aos 24 minutos, quando Dionísio apenas escorou para o fundo do gol após receber de Vitinho.

A partir daí, o Tremendão pressionou muito, e chegou a descontar aos 45 com Marcone Pelé, mas a vitória final, e o título, ficou mesmo com o Atlético de Alagoinhas.