Grêmio passa pelo Caxias e vai em busca do tetra no Campeonato Gaúcho

O Campeonato Gaúcho vai ser novamente decidido em um Gre-Nal. O Tricolor derrotou o Caxias por 2 a 0 neste domingo (09), na Arena do Grêmio, e garantiu vaga na final. Superior na maior parte do jogo, o Tricolor construiu o placar com gols de Matheus Henrique e Ferreira.

O Tricolor segue invicto sob o comando de Tiago Nunes, com cinco vitórias em cinco partidas. O primeiro jogo da final entre Grêmio e Internacional será no próximo domingo (16).

Fim de jogo: #Grêmio 2x0 Caxias

Com um gol de Matheus Henrique e um do Ferreira, somamos 4x1 no placar agregado e confirmamos presença na decisão do #Gauchão2021! O nosso adversário na final será o Internacional.

💪🏽⚽️🇪🇪🏆🏆🏆 #CAXxGRE #VamosTricolor #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/9jf747ZAIs — Grêmio FBPA (@Gremio) May 9, 2021

O Grêmio começou pressionando e rondando a área adversária, mas com pouca efetividade. A primeira boa finalização foi do Caxias, aos 9 minutos. Diogo Oliveira avançou pela direita e cruzou, a bola sobrou para Tontini, que chutou forte. Geromel desviou e salvou o Tricolor. Na cobrança de escanteio, Bruno Ré subiu sozinho, cabeceou, e a bola passou raspando o travessão de Brenno.

Depois de 27 minutos com o controle da bola, o Grêmio conseguiu sua primeira chegada e abriu o placar. Ferreira recebeu na linha de fundo pela direita, driblou o defensor, e cruzou na cabeça de Matheus Henrique, que mandou para o fundo da rede. O camisa 7 acabou sofrendo um chute no rosto na hora da finalização e desmaiou, mas se recuperou e voltou para a partida.

O Caxias respondeu cinco minutos depois, novamente com Tontini. Ele recebeu cruzamento de Diogo Oliveira e teve a chance de empatar, mas mandou por cima do gol de Brenno. A equipe visitante quase deixou tudo igual aos 38 minutos. Após cobrança de escanteio de John Clay, Tiago Sales subiu sozinho para cabecear. Brenno salvou. No rebote, Giovane Santos tentou de carrinho, mas o goleiro do Grêmio se jogou na bola para evitar o gol.

No fim do primeiro tempo, o Grêmio chegou ao segundo, com Darlan, mas a arbitragem marcou impedimento e a partida foi para o intervalo com a vantagem mínima do Imortal Tricolor.

Na frente, o Grêmio passou a controlar o resultado na segunda etapa. Mesmo assim, foi a equipe que mais criou. Aos 23 minutos, Ferreira tocou para Churin, que bateu para o gol. Pitou espalmou e, no rebote, Ferreira driblou o goleiro, mas foi travado por Tiago Sales na hora do chute. No minuto seguinte, Ferreira puxou ataque pela esquerda, finalizou, e acertou o travessão do Caxias.

Ferreira queria jogo e foi premiado com um belo gol. Ele subiu novamente pela esquerda, driblou dois marcadores com apenas um toque e bateu colocado no canto de Marcelo Pitol para fechar o placar na Arena.