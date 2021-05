Internacional goleia Juventude e garante vaga na final do Gauchão

Fatal nos contra-golpes, o Internacional goleou o Juventude por 4 a 1 no Beira-Rio, na noite deste sábado (08), e garantiu presença na final do Campeonato Gaúcho. Depois de ter perdido por 1 a 0 na partida de ida, o Colorado precisava vencer por dois gols de diferença para ter o direito de disputar a taça. Apesar do placar elástico, o confronto foi acirrado.

O Inter dominou as ações no início da partida, mas tinha dificuldade de chegar com perigo ao gol de Marcelo Carné. A primeira oportunidade só apareceu aos 18 minutos. O goleiro do Juventude saiu jogando errado e Palácios tentou o cruzamento. A defesa tirou e a bola sobrou para Maurício, que lançou para Thiago Galhardo cabecear para fora.

O Juventude passou a responder a partir dos 20 minutos e rondou o gol de Marcelo Lomba. Aos 29 minutos, Capixaba fez grande jogada pela direita e cruzou rasteiro para a área. Quando a bola estava chegando em Marcos Vinicios, Rodinei apareceu para salvar e jogar para escanteio.

A primeira defesa do jogo foi de Marcelo Lomba. Aos 41 minutos, Wescley bateu falta pela direita com força e o goleiro espalmou para escanteio. Na cobrança, o Juventude foi todo para o campo ofensivo, perdeu a disputa pela bola e acabou oferecendo o contra-ataque para o Colorado. Thiago Galhardo recebeu de Yuri Alberto sozinho no meio de campo e avançou com liberdade. Na saída de Marcelo Carné, Galhardo devolveu para Yuri Alberto, que só empurrou para o fundo da rede. Yuri Alberto tinha acabado de entrar em campo após lesão de Palácios.

O Juventude sentiu o gol e não demorou muito para tomar o segundo. Aos 46 minutos, a zaga do time de Caxias do Sul se precipitou na saída e a bola caiu nos pés de Edenílson. O volante entrou na área adversária, viu a chegada de Maurício na segunda trave, e cruzou na medida para o camisa 27 ampliar o placar.

O segundo tempo começou com o Juventude perdendo a oportunidade de diminuir. Maurício tocou errado no campo de defesa e Matheus Peixoto recuperou a bola. Ele entrou na área, deixou Zé Gabriel no chão e na hora de finalizar Rodrigo Dourado apareceu de carrinho para salvar o Colorado. Na cobrança de escanteio, Matheus Peixoto cabeceou e a bola passou muito perto do gol de Marcelo Lomba, que ficou parado.

O Juventude seguiu na pressão. Aos seis minutos, Castilho lançou para a área e Forster tentou afastar. A bola sobrou para Capixaba, que soltou a bomba no ângulo esquerdo, obrigando Marcelo Lomba a fazer grande defesa e espalmar para escanteio.

De tanto se lançar ao ataque, o Juventude acabou sofrendo mais um contragolpe. Thiago Galhardo recebeu de Edenílson e tocou para Yuri Alberto. Marcelo Carné saiu para a disputa de bola e, com o pé direito, acertou o atacante do Inter. Inicialmente, a arbitragem assinalou impedimento de Thiago Galhardo. O VAR entrou em ação, corrigiu a marcação de impedimento e apontou o pênalti. Edenílson foi para a cobrança e garantiu o terceiro para o Colorado, aos 17 minutos.

Quando parecia que o Inter conquistaria a vitória com tranquilidade, o Juventude reagiu. Quatro minutos depois de sofrer o terceiro gol, Marcelo Carné repôs a bola para o ataque e Paulo Henrique ficou com a sobra. Cuesta tentou tirar de carrinho e acabou fazendo falta. O árbitro Daniel Bins assinalou a irregularidade fora da área, o VAR corrigiu e confirmou o pênalti. Peixoto bateu de perna direita, forte, no cantinho e diminuiu.

O Juventude se animou na partida e quase descontou aos 32 minutos. Wesley achou Peixoto, o atacante tentou encobrir Lomba, que fez grande defesa. A resposta do Inter veio em forma de gol. Nonato conseguiu dominar a bola e encontrou Caio Vidal com liberdade. Ele soltou a bomba e Carné espalmou. Na sobra, Rodinei completou de cabeça e marcou o quarto. O Juventude chegou a ter mais uma chance com Peixoto antes do fim da partida, mas ele parou na boa defesa de Marcelo Lomba.

O Internacional agora espera o adversário da final. Grêmio e Caxias se enfrentam neste domingo (9), às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio. O Imortal Tricolor venceu a partida de ida por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para se classificar.