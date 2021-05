Internacional goleia Olimpia por 6 a 1 na Libertadores

Os torcedores do Internacional tiveram uma quarta-feira (5) de diferentes emoções. Primeiro veio a alegria, quando o atacante peruano Paolo Guerrero anunciou que ficaria no clube. Momentos antes da partida contra o Olímpia (Paraguai), que marcou o retorno de Taison com a camisa Colorada, veio a frustração quando Patrick foi cortado por uma lesão que vai afastá-lo do futebol por cerca de 10 dias.

⏱️¡Terminó el partido!



No gramado do Beira-Rio, o Colorado conseguiu uma vitória avassaladora de 6 a 1 sobre os paraguaios. O resultado deixou o time comandado pelo técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez com 6 pontos, liderando o Grupo B da Copa Libertadores.

O primeiro tempo foi modesto para o Colorado. Aos 28 minutos, o zagueiro Victor Cuesta marcou de peixinho, para abrir o marcador, após escanteio cobrado pelo lateral Rodinei.

O melhor mesmo ficou para a segunda etapa. De pênalti, aos 7 minutos, Edenílson ampliou para 2 a 0. Depois, o artilheiro Thiago Galhardo marcou dois gols em sequência, aos 18 e aos 25 minutos. O quinto veio com Yuri Alberto aos 31 minutos. Porém, o melhor ficou para o final, aos 34 minutos Caio Vidal acertou uma linda bicicleta. O Olímpia ainda reuniu forças para marcar o gol de honra aos 40, com Derlis González. Esta foi a maior goleada do Colorado na história da Libertadores.