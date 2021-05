Sul-Americana: Ceará empata com Bolívar na altitude de La Paz

De olho na final da Copa do Nordeste, no próximo sábado (8) contra o Bahia, o Ceará poupou os titulares contra o Bolívar (Bolívia) em jogo da 3ª rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, os comandados do técnico Guto Ferreira suportaram a pressão dos donos da casa e a altitude de 3.640 metros de La Paz. Com o empate sem gols nesta quarta (5), no estádio Hernando Siles, o Vozão divide a liderança da chave, com 5 pontos, com os próprios bolivianos.

A primeira boa oportunidade de gol foi do Ceará aos 10 minutos com Jorginho. O meia ficou frente a frente com Cordano, mas chutou em cima do goleiro. Aos 36, Sadiku cabeceou na trave dos brasileiros. Em outra cabeçada, aos 42, João Ricardo evita o gol de Menachu.

A etapa final foi marcada pela falta sofrida por Rick dentro da área. O juiz uruguaio Daniel Fedorczuk assinalou o pênalti, mas Jael cobrou pra fora aos 15, por cima da meta do Bolívar. Nos cinco minutos de acréscimos, Cleber ainda acertaria a trave, mas o placar insistiu em não se mover.

O Vozão já tem jogo amanhã contra o Crato pelo Campeonato Cearense. Entretanto, o foco do Alvinegro é a decisão de sábado, às 16h, contra o Bahia, na Arena Castelão. O Vozão venceu o primeiro duelo por 1 a 0 e pode empatar para conquistar seu terceiro título, o segundo consecutivo, da Copa do Nordeste.