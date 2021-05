Hamilton fala duro com Mercedes após decepção em Mônaco

Lewis Hamilton está pronto para "discussões duras" com a Mercedes depois que o heptacampeão mundial da Fórmula 1 se classificou apenas em sétimo para o Grande Prêmio de Mônaco. O britânico, que fez seu melhor início de temporada, mas cuja vantagem de 14 pontos sobre Max Verstappen do Red Bull pode desaparecer na corrida de domingo (23), deixou evidente sua frustração.

Verstappen qualificou-se na primeira fila e ainda pode partir da pole position se Charles Leclerc, da Ferrari, precisar de uma nova caixa de velocidades depois de uma colisão.

Questionado por repórteres se ele temia que a próxima corrida no Azerbaijão possa ver uma repetição, Hamilton respondeu: "Não se eu puder evitar".

"Haverá algumas discussões difíceis que terei com meus engenheiros, esta noite ou talvez depois do fim de semana, porque há coisas que deveriam ter sido feitas que não foram feitas."

"Vamos aprender com isso e estaremos juntos mais fortes na próxima corrida", acrescentou.

Questionado sobre o que não havia sido feito, Hamilton disse que não poderia dizer muito sobre isso. "Não quero criticar a equipe, mas farei isso a portas fechadas e temos de trabalhar mais arduamente."

O chefe da equipe, Toto Wolff, disse que a Mercedes não conseguiu fornecer a Hamilton, vencedor de três das quatro primeiras corridas, um carro bom o suficiente.

Ele disse que a discussão imediata da equipe já aconteceu e o capítulo da qualificação foi encerrado, com foco agora na corrida de domingo. "Houve muita frustração. Quando você termina no P7 em Mônaco, você sabe muito bem que é potencialmente o fim do fim de semana", disse ele sobre um circuito onde ultrapassar é quase impossível.

Wolff disse que havia um aspecto particular do aquecimento dos pneus que foi discutido após o treino de quinta-feira e na manhã de sábado e onde a equipe poderia ter tomado uma direção diferente.