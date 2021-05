Hazard se desculpa com torcida depois de brincadeiras com adversários

O meia-atacante Eden Hazard, do Real Madrid, pediu desculpas aos torcedores do clube por ter sido gravado brincando com jogadores do Chelsea depois que seu ex-time eliminou os gigantes espanhóis da Liga dos Campeões na quarta-feira (5).

O Chelsea derrotou o Real por 2 x 0 na partida de volta da semifinal e obteve uma vitória agregada de 3 x 1. Hazard, que trocou o Chelsea pelo Real em 2019, voltava de uma lesão e não impressionou em nenhum dos jogos.

Pouco após o apito final, câmeras de televisão mostraram o belga parabenizando e rindo com Kurt Zouma e Édouard Mendy, jogadores do Chelsea. As imagens, mostradas nas redes sociais, renderam criticas de torcedores do Real e da mídia espanhola.

"Peço desculpas. Li muitas opiniões a meu respeito hoje e não foi minha intenção ofender nenhum torcedor do Real Madrid", postou Hazard em seu Instagram na quinta-feira.

As duas temporadas de Hazard na Espanha têm sido assoladas por lesões que o impedem de atingir sua forma plena.

"Sempre foi meu sonho jogar no Real Madrid, e vim aqui para vencer", acrescentou. "A temporada não acabou, e juntos precisamos batalhar pela La Liga. Hala Madrid".

O Real ainda pode encerrar a temporada conquistando a liga espanhola, já que está em segundo com 74 pontos de 34 jogos, dois pontos atrás do rival local Atlético de Madri.