Juventus conquista a Copa da Itália

Um gol de Federico Chiesa garantiu à Juventus o título da Copa da Itália nesta quarta-feira (19), com uma vitória por 2 a 1 sobre a Atalanta, no primeiro troféu para o técnico Andrea Pirlo no comando da Vecchia Signora.

A eliminação precoce da Liga dos Campeões e uma fraca defesa do título italiano marcaram a decepcionante temporada de estreia de Pirlo como técnico da Juventus, mas os gols de Dejan Kulusevski e Chiesa selaram uma vitória que pode ser um prêmio de consolação para uma equipe em torno da qual se criaram grandes expectativas.

Com torcedores presentes pela primeira vez na Itália desde março, foi a Juve que abriu o placar no Estádio Mapei graças a um bom chute de Kulusevski aos 31 minutos.

A Atalanta, que buscava conquistar a primeira Copa da Itália desde 1963, empatou merecidamente com Ruslan Malinovskiy quatro minutos antes do intervalo.

Porém, a equipe de Pirlo melhorou após o intervalo e Chiesa marcou seu 13º gol considerando todas as competições desta temporada, provocando cenas de celebração entre os jogadores e a comissão da Juventus após o apito final.