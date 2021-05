Liverpool e Chelsea garantem vaga na Liga dos Campeões

Liverpool e Chelsea ficaram com as duas últimas vagas do Campeonato Inglês para a Liga dos Campeões, enquanto o Leicester não conseguiu a classificação pela segunda temporada consecutiva após uma última rodada estressante neste domingo (23).

Não houve drama para o Liverpool, que venceu o Crystal Palace por 2 a 0, e terminou a competição em terceiro lugar (uma boa posição para uma temporada difícil na qual não conseguiu defender seu título).

GET IN, REDSSSSS!!! 🔴 — Liverpool FC (@LFC) May 23, 2021

O Chelsea perdeu de 2 a 1 para o Aston Villa, resultado que poderia ter encerrado sua luta para terminar entre os quatro primeiros. No entanto, eles foram salvos pelo arquirrival Tottenham, que, por duas vezes, se recuperou de desvantagem de um gol para vencer o Leicester por 4 a 2.

Narrow defeat at Villa Park, but results elsewhere mean we qualify for the Champions League next season. 👏#AVLCHE pic.twitter.com/fOQ1pmVEsQ — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 23, 2021

Harry Kane marcou pelo Tottenham e terminou o Campeonato Inglês como artilheiro pela terceira vez, com 23 gols. O galês Gareth Bale fez dois gols na reta final da partida.

O Liverpool ficou com 69 pontos, seguido pelo Chelsea, com 67, e Leicester, com 66.

O argentino Agüero marcou duas vezes em seu último jogo de Campeonato Inglês pelo Manchester City na goleada de 5 a 0 sobre o Everton.

O Manchester United, segundo colocado, bateu o Wolverhampton por 2 a 1 e terminou a 12 pontos do City.