Magnus e São José estreiam na LNF 2021 reeditando final do Paulista

Atual campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF), o Magnus Sorocaba recebe o São José neste domingo (2) na Arena Sorocaba, no interior paulista. A TV Brasil transmite o duelo, válido pela terceira rodada, ao vivo, a partir das 11h (horário de Brasília).

Os times se reencontram quase cinco meses após decidirem o último Campeonato Paulista. Em dezembro, o Magnus venceu tanto a partida de ida, em São José dos Campos (SP), por 5 a 1, como a de volta, em Sorocaba (SP), por 1 a 0. Em 2020, as equipes se enfrentaram cinco vezes (três no Paulista, duas na LNF), sempre com triunfo dos sorocabanos.

Como em 2020, as franquias que participam da LNF (23, duas a mais que no ano passado) estão divididas em três chaves regionalizadas, com oito times em cada, enfrentando-se em jogos de ida de volta. Os cinco primeiros de cada grupo, além do melhor sexto colocado, classificam-se às oitavas de final. Magnus e São José estão no Grupo A, ao lado de Joaçaba, Corinthians, Umuarama, Santo André/Intelli e Jaraguá.

Os sorocabanos perderam do Corinthians por 3 a 2 no último jogo oficial que disputaram, em 7 de março, pela edição especial da Supercopa, que definiu o representante brasileiro na Libertadores de Futsal de 2021. O tropeço encerrou uma série invicta de 32 partidas, que perdurava há um ano. O Magnus venceu a LNF do ano passado sem derrotas, sendo a primeira franquia a alcançar o feito. O compromisso deste domingo marca a estreia dos atuais campeões, que não terão à disposição o fixo Lucas Gomes e ala Leandro Lino, ambos contundidos.

"Estamos muito felizes por poder estrear na Liga Nacional após quase 30 dias apenas treinando. Uma LNF diferente, já que estamos defendendo o título. Todos irão tentar bater o atual campeão e a gente vai ter que jogar muita bola para tentar manter o título dentro de casa", comentou o fixo e capitão Rodrigo, em depoimento ao site do Magnus.

Na edição passada, o São José parou nas oitavas de final, eliminado pelo Tubarão, após dois empates por 1 a 1 e uma derrota por 2 a 0 na prorrogação do segundo jogo, fora de casa. Para 2021, os joseenses iniciaram os treinos em fevereiro e disputaram quatro amistosos, com três vitórias (Brutos, Indaiatuba e Praia Clube) e um empate (Corinthians). O período teve uma interrupção de três semanas, devido a restrições sanitárias por conta do novo coronavírus (covid-19) no estado. A partida com o Magnus é, também, a estreia da equipe auriazul.

"Vamos para um jogo de estreia contra uma equipe muito bem qualificada, os atuais campeões da LNF. Tivemos uma ótima pré temporada antes da parada e conseguimos manter o bom trabalho após a paralisação, com mais algumas semanas de treinamentos fortes e dois amistosos vencidos nesse período", disse o técnico Douglas Navas, conforme a assessoria de imprensa do São José.

Também neste domingo, às 16h, o Joinville recebe o Marreco no Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC). O Tricolor irá à quadra pela segunda vez na LNF 2021, depois de estrear com vitória por 4 a 2 sobre a Assoeva, em casa, em 26 de abril. Os paranaenses, por sua vez, buscam o primeiro triunfo após duas derrotas. A mais recente delas fora de casa, na última sexta-feira (30), por 3 a 2, para o Blumenau, com o terceiro gol catarinense saindo a um segundo do fim. O duelo movimenta o Grupo B da competição nacional.