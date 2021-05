Paraense: por fim de jejum, Tuna Luso desafia Paysandu, que busca o bi

O campeão paraense em 2021 será conhecido neste domingo (23). A partir das 17h (horário de Brasília), Paysandu e Tuna Luso se enfrentam no estádio da Curuzu, em Belém, com transmissão ao vivo da TV Brasil, em parceria com a TV Cultura do Pará.

De volta a uma decisão estadual após 15 anos, a Tuna está a 90 minutos de sair de uma fila de 33 anos sem títulos paraenses. A Águia Guerreira ganhou a partida de ida do confronto, no último domingo (16), por 4 a 2, no estádio Francisco Vasques, o Souza, também em Belém. A Lusa, como o clube também é conhecido, levanta a taça Estrela do Norte mesmo se perder por um gol de diferença.

O Paysandu, por sua vez, mira o bicampeonato e o 49° título estadual, que o colocaria três conquistas a frente do rival Remo. Para ser campeão, o Papão tem de ganhar por, pelo menos, três gols de diferença no tempo normal. Caso a vitória seja por dois gols de saldo, o time bicolor empata o placar agregado e força a decisão por pênaltis.

Na Tuna, o técnico Robson Melo terá Wellington Pará à disposição, após o volante cumprir suspensão no jogo de ida. O atacante Jayme, que se recupera de lesão e desfalcou a Águia no clássico anterior, ainda é dúvida. A provável equipe da Lusa neste domingo terá Gabriel Bubniack; Léo Rosa, Dedé, Renan e Alexandre Pinho; Wellington Pará, Arthur e Lukinha; Neto, Fabinho e Paulo Rangel.

Do lado bicolor, o zagueiro Denílson, que atua como volante na formação do técnico Itamar Schulle, está de volta. Ele não participou do primeiro jogo por ter sido expulso na segunda partida da semifinal (empate por 1 a 1 com o Castanhal). O Papão deve alinhar com Victor Souza; Israel, Yan, Perema e Bruno Collaço; Paulinho, Denilson e Ratinho; Ari Moura, Marlon e Nicolas.

O clássico deste domingo será o de número 474 na história entre os clubes. O Paysandu venceu 206 vezes, com 145 triunfos da Tuna e 122 empates. Antes do primeiro jogo da final, as equipes se enfrentaram pela quinta rodada da primeira fase, na Curuzu, com vitória do Papão por 2 a 0.